مفتي الجمهورية السابق يوضح حكم أداء المرأة صلاة الجمعة في المسجد

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وجه شخص سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بشأن مدى جواز أن تصلي المرأة صلاة الجمعة في المسجد، وهل لو أدت الجمعة في منزلها فيجب عليها عدم القيام بأي شيىء حتى تنتهي الصلاة؟.



ومن ناحيته عقب "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية المذاعة عبر صفحته على موقع "الفيسبوك"، قائلا: "أنه لم يرد في ذلك شيىء"، موضحًا أن المرأة ليست من أهل حضور الجمعة في المسجد، حيث أنها تعمل في بيتها راجية ثواب الله.



وأضاف أنه لو أدت المرأة صلاة الجمعة في لمسجد فعليها أن تصلي ركعتين من المسلمين، وتلتزم بالإمام، أما إذا صلتها في منزلها فتصلي 4 ركعات، ولها تفعل ما تشاء من أعمالها.

