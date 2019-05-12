نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 12/5/2019

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد سابع أيام شهر رمضان.





تفقدت وزيرة الاستثمار سحر نصر، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أعمال التطوير النهائية بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر.





أعلنت وزارة الاستثمار المصرية، إن صادرات المناطق الحرة حققت 6 مليارات دولار خلال أول 4 أشهر من عام 2019.



دبي تبدأ تنفيذ مشاريع ترفيهية ضمن خطة التحول إلى أجمل مدينة في العالم أعلنت إمارة دبي بالإمارات اليوم البدء في تنفيذ مشاريع ترفيهية ضمن خططها للتحول إلى أجمل مدينة في العالم.





أظهرت بيانات من الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن شحنات الهواتف الذكية في الصين زادت بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي.



