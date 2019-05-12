نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 12/5/2019
الأحد 12/مايو/2019 - 06:00 م
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد سابع أيام شهر رمضان.
تفقدت وزيرة الاستثمار سحر نصر، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أعمال التطوير النهائية بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر.
أعلنت وزارة الاستثمار المصرية، إن صادرات المناطق الحرة حققت 6 مليارات دولار خلال أول 4 أشهر من عام 2019.
أعلنت إمارة دبي بالإمارات اليوم البدء في تنفيذ مشاريع ترفيهية ضمن خططها للتحول إلى أجمل مدينة في العالم.
أظهرت بيانات من الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن شحنات الهواتف الذكية في الصين زادت بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي.
تراجع جديد أصاب سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، وسجل بنك بلوم مصر أعلى سعر للشراء بنحو 17.27 جنيه.
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