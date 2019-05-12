ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 12/5/2019

الأحد 12/مايو/2019 - 06:00 م
نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 12/5/2019
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد سابع أيام شهر رمضان.

 تفقدت وزيرة الاستثمار سحر نصر، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أعمال التطوير النهائية بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر.

أعلنت وزارة الاستثمار المصرية، إن صادرات المناطق الحرة حققت 6 مليارات دولار خلال أول 4 أشهر من عام 2019.

أعلنت إمارة دبي بالإمارات اليوم البدء في تنفيذ مشاريع ترفيهية ضمن خططها للتحول إلى أجمل مدينة في العالم.

أظهرت بيانات من الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن شحنات الهواتف الذكية في الصين زادت بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي.

تراجع جديد أصاب سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، وسجل بنك بلوم مصر أعلى سعر للشراء بنحو 17.27 جنيه.
Advertisements
المزيد عن: نشرة الفجر الاقتصادية الهواتف في الصين الاقتصاد المصري الاقتصاد العربى الاقتصاد الدولى الاستيراد والتصدير اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الداخلية
-
x
22:00
-
الزمالك
الدوري الإيطالي
روما
-
x
20:30
-
يوفنتوس
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
0
x
16:00
0
تشيلسي
ليفربول
1
x
16:00
0
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
0
x
16:00
1
كارديف سيتي
توتنهام هوتسبير
1
x
16:00
2
إيفرتون
بيرنلي
1
x
16:00
2
آرسنال
برايتون
1
x
16:00
4
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
18:30
-
خيتافي
ريال سوسييداد
-
x
18:30
-
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
إشبيلية