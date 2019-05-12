"الاستثمار":3.5 مليار دولار رؤوس أموال مشروعات المنطقة الحرة بمدينة نصر
الأحد 12/مايو/2019 - 12:05 م
أحمد الشيخ
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تفقدت وزيرة الاستثمار سحر نصر، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أعمال التطوير النهائية بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر.
وأشارت الوزارة في بيان لها إن أعمال ميكنة المناطق الحرة تتم وفق أعلى النظم والمعايير العالمية، في إطار التسهيل على المستثمرين، من خلال تقديم كل خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة، بما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق.
وأضافت أنه يتم ميكنة إجراءات العمل على كل المناطق الحرة الحالية، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع أى محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.
وتضم المنطقة الحرة بمدينة نصر حالياً 211 مشروعاً برؤوس أموال بلغت 3.5 مليار دولار، وتكاليف استثمارية تبلغ 6.8 مليار دولار واستثمار أجنبي مباشر يبلغ 442 مليون دولار، وتوفر نحو 72.5 ألف فرصة عمل.
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