الاستثمار : 6 مليارات دولار صادرات المناطق الحرة خلال 4 أشهر
الأحد 12/مايو/2019 - 12:07 م
أحمد الشيخ
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أعلنت وزارة الاستثمار المصرية، إن صادرات المناطق الحرة حققت 6 مليارات دولار خلال أول 4 أشهر من عام 2019.
وأكدت الوزارة أن عدد المشروعات في المناطق الحرة تجاوز 1095 مشروعاً، برؤوس أموال بلغت 12.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.15 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26.3 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات في توفير 194 ألف فرصة عمل، مشيرة إلى أنه يجرى العمل على إنشاء 7 مناطق حرة جديدة في المحافظات من أجل جذب المزيد من المستثمرين، وزيادة الصادرات والإنتاجية، حيث تتضمن خطة الوزارة إنشاء مناطق في المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، وتساهم في توفير نحو 120 ألف فرصة عمل، جاء ذلك خلال تفقد أعمال التطوير النهائية بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر.
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