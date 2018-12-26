نشرة أخبار منتصف الليل.. استجابة عاجلة من السيسي لاستغاثة والدة طالب مدرسة المرج

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ استجابة الرئيس السيسي لاستغاثة والدة طالب مدرسة المرج، وتعطل الحركة التجارية بأسواق الخرطوم بسبب الاحتجاجات، وعدد آخر من الأخبار الهامة.









قال الرئيس عبد لفتاح السيسي،: "طالعت باهتمام استغاثة والدة التلميذ محمد أشرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي".





وتابع "السيسي"، خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الثلاثاء،: "وجهت الأجهزة المعنية بنقل ابني محمد أشرف لأحد المستشفيات المتخصصة وتقديم الرعاية الطبية له".





ووجهت والدة الطالب محمد أشرف، أحد مصابي حادث سقوط جدار مدرسة منارة الشرق بالمرج، استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لانقاذ نجلها المصاب بزيف داخلي وخارجى في المخ والبطن الى جانب كسر في مشط رجله.









تنشر بوابة الفجر، نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بمئوية ميلاد الزعيم الراحل محمد أنور السادات، وإلى نص الكلمة.













قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءًا من غد الأربعاء.













تعطلت الحركة التجارية بأسواق العاصمة السودانية، اليوم الثلاثاء، عقب اندلاع مظاهرات سلمية اندلعت وسط السوق العربي.













تستمع غداً الأربعاء الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، عضوية من المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة، بسكرتارية حمدي الشناوي، إلي أقوال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية "اقتحام الحدود الشرقية " خلال ثورة يناير 2011.













عثر ضباط مباحث قسم ثانِ أسيوط، على جثة طفلة حديثة الولادة داخل كيس قمامة بمنطقة حي الوليدية بمدينة أسيوط، وكشفت المعاينة الأولية للجثة عن وجود أثار خنق على رقبة الطفلة.







