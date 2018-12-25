عاجل| "جريمة بشعة".. العثور على جثة طفلة "مخنوقة" داخل كيس قمامة في أسيوط (صور)

عثر ضباط مباحث قسم ثانِ أسيوط، على جثة طفلة حديثة الولادة داخل كيس قمامة بمنطقة حي الوليدية بمدينة أسيوط، وكشفت المعاينة الأولية للجثة عن وجود أثار خنق على رقبة الطفلة.





تلقى اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط، إخطارًا بورود بلاغ من قسم شرطة ثانِ أسيوط، يفيد بعثور عدد من أهالي منطقة الوليدية على جثة طفلة حديثة الولادة ومجهولة الهوية بأكوام القمامة.



