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عاجل| "جريمة بشعة".. العثور على جثة طفلة "مخنوقة" داخل كيس قمامة في أسيوط (صور)

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 03:02 ص
عاجل| جريمة بشعة.. العثور على جثة طفلة مخنوقة داخل كيس قمامة في أسيوط (صور)
العثور على جثة طفلة داخل كيس قمامة
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سحر الحمداني
 
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عثر ضباط مباحث قسم ثانِ أسيوط، على جثة طفلة حديثة الولادة داخل كيس قمامة بمنطقة حي الوليدية بمدينة أسيوط، وكشفت المعاينة الأولية للجثة عن وجود أثار خنق على رقبة الطفلة.

تلقى اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط، إخطارًا بورود بلاغ من قسم شرطة ثانِ أسيوط، يفيد بعثور عدد من أهالي منطقة الوليدية على جثة طفلة حديثة الولادة ومجهولة الهوية بأكوام القمامة.

وانتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وبانتقال النيابة ومناظرة الجثة تبين من المعاينة الأولية، أن جثة الطفلة عليها أثار خنق وتعذيب، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتولت النيابة التحقيقات.
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عاجل| "جريمة بشعة".. العثور على جثة طفلة "مخنوقة" داخل كيس قمامة في أسيوط (صور)
عاجل| "جريمة بشعة".. العثور على جثة طفلة "مخنوقة" داخل كيس قمامة في أسيوط (صور)
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