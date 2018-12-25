استجابة عاجلة من الرئيس السيسي لاستغاثة إحدى المواطنين

قال الرئيس عبد لفتاح السيسي،: "طالعت باهتمام استغاثة والدة التلميذ محمد أشرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي".





وتابع "السيسي"، خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الثلاثاء،: "وجهت الأجهزة المعنية بنقل ابني محمد أشرف لأحد المستشفيات المتخصصة وتقديم الرعاية الطبية له".



