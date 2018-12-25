استجابة عاجلة من الرئيس السيسي لاستغاثة إحدى المواطنين
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:19 م
أمنية فوزي
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قال الرئيس عبد لفتاح السيسي،: "طالعت باهتمام استغاثة والدة التلميذ محمد أشرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وتابع "السيسي"، خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الثلاثاء،: "وجهت الأجهزة المعنية بنقل ابني محمد أشرف لأحد المستشفيات المتخصصة وتقديم الرعاية الطبية له".
ووجهت والدة الطالب محمد أشرف، أحد مصابي حادث سقوط جدار مدرسة منارة الشرق بالمرج، استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لانقاذ نجلها المصاب بزيف داخلي وخارجى في المخ والبطن الى جانب كسر في مشط رجله.
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