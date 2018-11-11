نشرة أخبار منتصف الليل.. "السيسي" يجتمع بوزير الزراعة.. وارتفاع عدد ضحايا انفجارات مقديشيو

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ اجتماع "السيسي" مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة، ورفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الإسكندرية، وارتفاع عدد ضحايا انفجارات مقديشيو وعدد آخر من الأخبار الهامة.





اجتمع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة.





أعلن الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات؛ لمواجهة أضرار الأمطار والسيول نتيجة سوء الأحوال الجوية.





أعلن متحدث باسم الشرطة الصومالية اليوم ارتفاع عدد ضحايا الانفجارات التى وقعت أمس خارج أحد فنادق مقديشيو إلى 53 قتيلا علاوة على أكثر من 100 مصاب.





تلقى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، اتصالا هاتفيا، بعد ظهر اليوم السبت، من رئيس الوزراء الايطالي جيوسبي كونتي.





قالت الدكتورة وفاء محمد حسين ممثل جامعة الدول العربية، إن قضية التراث في الوطن العربي ركيزة مهمة لحماية الهوية العربية، وقد اتخذ مجلس الجامعة عدة قرارات مهمة، منها قرار مارس 2016 وينص على اعتماد 27 فبراير من كل عام يومًا لإحياء التراث العربي الثقافي، وهو اليوم الذي تم فيه هدم آثار الموصل في العراق، كذلك قرار القدس عاصمة للثقافة العربية دائما وأبدًا.







