ارتفاع عدد ضحايا انفجارات مقديشيو إلى 53 قتيلا وأكثر من 100 مصاب

أعلن متحدث باسم الشرطة الصومالية اليوم ارتفاع عدد ضحايا الانفجارات التى وقعت أمس خارج أحد فنادق مقديشيو إلى 53 قتيلا علاوة على أكثر من 100 مصاب.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الخبارية الأمريكية أن المتحدث أوضح أن عدد الضحايا مرشح، مع ذلك، للزيادة بالنظر إلى أن بعض المصابين فى حالة خطيرة.

وكانت حركة (الشباب) الصومالية المتمردة قد أعلنت مسئوليتها عن الانفجارات.