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ارتفاع عدد ضحايا انفجارات مقديشيو إلى 53 قتيلا وأكثر من 100 مصاب

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:06 م
ارتفاع عدد ضحايا انفجارات مقديشيو إلى 53 قتيلا وأكثر من 100 مصاب
صورة أرشيفية
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وكالات
 

أعلن متحدث باسم الشرطة الصومالية اليوم ارتفاع عدد ضحايا الانفجارات التى وقعت أمس خارج أحد فنادق مقديشيو إلى 53 قتيلا علاوة على أكثر من 100 مصاب.

 

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الخبارية الأمريكية أن المتحدث أوضح أن عدد الضحايا مرشح، مع ذلك، للزيادة بالنظر إلى أن بعض المصابين فى حالة خطيرة.

 

وكانت حركة (الشباب) الصومالية المتمردة قد أعلنت مسئوليتها عن الانفجارات.

المزيد عن: مقديشيو حركة الشباب الصومالية انفجارات مقديشيو الصومال
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