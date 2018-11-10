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رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الإسكندرية

السبت 10/نوفمبر/2018 - 08:53 م
رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الإسكندرية
أرشيفية
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محمد رجب - دينا حسن
 

أعلن الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات؛ لمواجهة أضرار الأمطار والسيول نتيجة سوء الأحوال الجوية.

ووجهت إدارة التموين الدوائي، مديري المستشفيات بضرورة التأكد من توافر جميع أدوية ومستلزمات الطوارئ وأكياس الدم والقوى البشرية اللازمة؛ لاستقبال الحوادث التي قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية.

ومن ناحية أخرى، أكد "أبو سليمان" على التأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه داخل فناء المستشفيات وتوافر بدائل الطاقة والمياه والتنسيق مع شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي تحسبا لأي ظروف طارئة.

المزيد عن: وزارة الصحة دوائي السيول الدكتور محمد أبو سليمان الاسكندرية الأمطار
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