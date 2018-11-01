بث مباشر الاهلي والترجي كورة لايف - شاهد مباراة الاهلي والترجي اليوم - الاهلي والترجي اليوم kora live HD

وخسر ذلك الجيل النهائي في العام التالي 1983 قبل أن يحصد بطولة 1987 مع المدير الفني أنور سلامة على حساب الهلال السوداني، في النهائي، مع ظهور نجم التوأم حسام وإبراهيم حسن، وتوهج طاهر أبوزيد.





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وغابت البطولة القارية عن خزائن القلعة الحمراء على مدار 14 عاما، حتى فاز الفريق بها مع المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، عام 2001، بفريق واعد بقيادة النجم حسام غالي والحارس عصام الحضري وخالد بيبو.





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ومع عودة جوزيه عام 2004 وتكوين فريق الأحلام الأهلاوي، سيطر الأهلي على لقب دوري أبطال أفريقيا بقيادة مثلث الرعب محمد بركات ومحمد أبوتريكة والأنجولي فلافيو، مع الحضري ومحمد شوقي وجلبيرتو ووائل جمعة وعماد متعب، وفازوا باللقب عامي 2005 و2006 على حساب عملاقي تونس النجم الساحلي والصفاقسي.

