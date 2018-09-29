نشرة أخبار منتصف الليل.. الإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين في قبرص

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ الإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين في قبرص، وإقامة دعوى قضائية ضد وزيرة الصحة.





أقام علي أيوب المحامي، طعن لخريجى معهد فني إعداد قواعد البيانات التابع لكلية العلوم جامعة الأزهر، ضد كلًا من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وعميد كلية العلوم جامعة الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر، حمل الطعن رقم ٦٥٤١٣ / ٧٢ ق، ومن بعده طعون مختلفة عن ذات الموضوع حتى رقم ٦٥٤٤٣ / ٧٢ ق أمام الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري.





صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه تم اليوم الإفراج عن الصيادين الخمسة المحتجزين في قبرص الشمالية منذ نحو أسبوع نتيجة إلقاء القبض عليهم بتهمة اختراق المياه الإقليمية لقبرص الشمالية، مشيدا بالتعاون الذي بذله الجانب القبرصى مع السفارةً المصرية في نيقوسيا حتي تكللت الجهود بالنجاح في الإفراج عن الصيادين.





أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قرارا بتكليف الدكتور رامى عادل صابر مديرا لمستشفى العجوزة احدى مستشفيات المشروع القومى للمستشفيات النموذجية والذى يعد نواه لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد.





توقفت حركة المرور أعلى كوبري الجيزة، إثر حادث انقلاب دراجة بخارية بعد اصطدامها بفاصل معدني تالف لكوبرى، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.