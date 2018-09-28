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عاجل.. الإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين في قبرص الشمالية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 07:13 م
عاجل.. الإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين في قبرص الشمالية
أرشيفية
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صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه تم اليوم الإفراج عن الصيادين الخمسة المحتجزين في قبرص الشمالية منذ نحو أسبوع نتيجة إلقاء القبض عليهم بتهمة اختراق المياه الإقليمية لقبرص الشمالية، مشيدا بالتعاون الذي بذله الجانب القبرصى مع السفارةً المصرية في نيقوسيا حتي تكللت الجهود بالنجاح في الإفراج عن الصيادين.

وأوضح أبو زيد، أن محكمة مقاطعة Kyrenia بشمال قبرص التركية قد أصدرت حكما اليوم 28 الجاري بتغريم كل صياد نحو 500 يورو، مع السماح للسفينة وطاقم الصيادين بالمغادرة، حيث قامت الشركة القبرصية اليونانية مالكة السفينة بدفع الغرامة، ومن المنتظر أن تصل السفينة غدا 29 الجاري، وعلى متنها طاقم الصيادين إلى ميناء "ليماسول" القبرصي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية على أن السفارة عملت منذ اللحظة الأولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية القبرصية والشركة مالكة السفينة على الإفراج عن الصيادين حتى تكللت جهودها بالنجاح.

المزيد عن: وزارة الخارجية قبرص الشمالية المياه الإقليمية السفير أحمد أبو زيد
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