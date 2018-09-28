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تكليف رامي عادل مديراً لمستشفى العجوزة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:26 م
تكليف رامي عادل مديراً لمستشفى العجوزة
الدكتور رامى عادل صابر
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أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قرارا بتكليف الدكتور رامى عادل صابر مديرا لمستشفى العجوزة احدى مستشفيات المشروع القومى للمستشفيات النموذجية والذى يعد نواه لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد.

يذكر أن الدكتور رامى عادل تدرج بالمناصب الادارية داخل فرع القاهرة للتأمين الصحى حيث بدأ عمله الإدارى 2011 بمستشفى صيدناوى إلى أن تم تكليفه مديرا للشئون العلاجية بها ثم مديرا للشئون العلاجية لمستشفى المقطم ثم مديرا لمستشفى البعوث الاسلامية ثم مديرا لمستشفى شبرا ثم مديرا لمستشفى أطفال مصر 2017 حتى التكليف الوزارى بإدراة مستشفى العجوزة فى 1 اكتوبر 2018.
المزيد عن: مستشفى العجوزة مستشفى أطفال مصر رامي عادل الصحة التأمين الصحى الشامل
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