تكليف رامي عادل مديراً لمستشفى العجوزة

أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قرارا بتكليف الدكتور رامى عادل صابر مديرا لمستشفى العجوزة احدى مستشفيات المشروع القومى للمستشفيات النموذجية والذى يعد نواه لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد.



يذكر أن الدكتور رامى عادل تدرج بالمناصب الادارية داخل فرع القاهرة للتأمين الصحى حيث بدأ عمله الإدارى 2011 بمستشفى صيدناوى إلى أن تم تكليفه مديرا للشئون العلاجية بها ثم مديرا للشئون العلاجية لمستشفى المقطم ثم مديرا لمستشفى البعوث الاسلامية ثم مديرا لمستشفى شبرا ثم مديرا لمستشفى أطفال مصر 2017 حتى التكليف الوزارى بإدراة مستشفى العجوزة فى 1 اكتوبر 2018.

