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أهم أخبار السعودية اليوم الثلاثاء 10/7/2018

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:00 م
أهم أخبار السعودية اليوم الثلاثاء 10/7/2018
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الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 10-7- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفاقية ثنائية مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي، عقب اجتماع مشترك بينهما في جدة، أمس الأحد 8 يوليو.

محمد بن سلمان يوقع اتفاقية مع فرنسا

الجبير: العلاقات السعودية الصينية وثيقة ومتميزة

آل الشيخ: السعودية خير سند لاستقرار دول العالم الإسلامي

دعوة عاجلة من الإمارات والسعودية بشأن اليمن

بث مباشر.. بدء أعمال مؤتمر المصالحة بين الفرقاء الأفغان بجدة
المزيد عن: مؤتمر المصالحة العلاقات السعودية الصينية السعودية اليوم الرياض اليوم استقرار دول العالم الإسلامي أهم أخبار اليوم الثلاثاء
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