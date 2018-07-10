أهم أخبار السعودية اليوم الثلاثاء 10/7/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 10-7- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفاقية ثنائية مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي، عقب اجتماع مشترك بينهما في جدة، أمس الأحد 8 يوليو.