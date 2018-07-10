أهم أخبار السعودية اليوم الثلاثاء 10/7/2018
الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:00 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 10-7- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفاقية ثنائية مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي، عقب اجتماع مشترك بينهما في جدة، أمس الأحد 8 يوليو.
محمد بن سلمان يوقع اتفاقية مع فرنسا
الجبير: العلاقات السعودية الصينية وثيقة ومتميزة
آل الشيخ: السعودية خير سند لاستقرار دول العالم الإسلامي
دعوة عاجلة من الإمارات والسعودية بشأن اليمن
بث مباشر.. بدء أعمال مؤتمر المصالحة بين الفرقاء الأفغان بجدة
محمد بن سلمان يوقع اتفاقية مع فرنسا
الجبير: العلاقات السعودية الصينية وثيقة ومتميزة
آل الشيخ: السعودية خير سند لاستقرار دول العالم الإسلامي
دعوة عاجلة من الإمارات والسعودية بشأن اليمن
بث مباشر.. بدء أعمال مؤتمر المصالحة بين الفرقاء الأفغان بجدة
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