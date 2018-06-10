استهل الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، كلمته فى حفل إفطار نائب المصريين الأحرار بالزيتون والأميرية حاتم باشات، موجهًا التهنئة لجموع ...
يتقدم أعضاء مجلس نقابة الصحفيين: "جمال عبدالرحيم، عمرو بدر، مجمود كامل، محمد سعد عبدالحفيظ"، غدًا الإثنين، بمذكرة لنقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة؛ ...
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية رئيس الوزراء الأثيوبي، أبي أحمد الذي يقوم بزيارة القاهرة لمدة ثلاثة أيام. وصرح السفير بسام ...
أبدى الإعلامي عمرو أديب، عن تعجبه من الذين يسخرون من أتوبيس وطائرة وملابس المنتخب المصري لكرة القدم. وقال "أديب"، في تغريدة على حسابه الشخصي على ...
شهدت محافظة القليوبية اليوم الأحد، مجموعة من الأحداث الهامة أبرزها تعنيف اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية رؤساء المدن والقرى بالمحافظة بسبب عدم ...
يطرح البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية غدًا الأثنين، سندات خزانة لاستحقاقي 3 و7 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات جنيه. وذكر جدول عطاءات ...
كشف شركة BioWare عن لعبة القتال الجديدة المقبلة خلال معرض E3 الذى تجرى فعالياته فى الوقت الحالى، والتى تحمل اسم Anthem وتعد من ألعاب الحركة الجماعية ...
تتميز دولة السودان، بأجواء رمضانية خاصة، كعادة الإفطار أمام المنازل، حتى يفطر سائقو العربات الذين لم يسعفهم الزمن للوصول إلى منازلهم، فضلًا عن فرق ...
قبل شهر رمضان المبارك، وجدت خبرا على «فيس بوك»، كتبه الخلوق حازم خليل، أن هذا العام تم إلغاء الإفطار والسحور السنوى لليونيز جاردن سيتى، الذى يرأسه، ...
استقبل دار سيدة السلام لذوي الاحتياجات الخاصة التابع لبطريركية الأقباط الكاثوليك المونسنيور كيرين هارينجتون مسؤول المكتب الإعلامي لايبارشية بروكلين ...
17.8 ج.م
20.4722 ج.م
4.7469 ج.م
2.367 ج.م
58.9209 ج.م
3:19 ص
12:01 م
3:37 م
6:59 م
8:30 م