رمضان في السودان.. أجواء روحانية بمذاق خاص

تتميز دولة السودان، بأجواء رمضانية خاصة، كعادة الإفطار أمام المنازل، حتى يفطر سائقو العربات الذين لم يسعفهم الزمن للوصول إلى منازلهم، فضلًا عن فرق ...