الجبير: العلاقات السعودية الصينية وثيقة ومتميزة

أكد وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير أن بلاده والصين يرتبطان بعلاقات وثيقة ومتميزة تقوم على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها.

جاء ذلك في محاضرة ألقاها الجبير في جمعية دراسات الشرق الأوسط بالعاصمة الصينية بكين.

وأشار الجبير إلى أن السعودية أطلقت رؤية 2030 من أجل توسعة المجالات الاقتصادية وتقليص الاعتماد على النفط، ومن أجل إيجاد بيئة إبداع تستقطب المستثمرين في مجالات مثل التعدين الترفيه والتقنية وغيرها، وكذلك العمل على خلق بيئة تتبنى الشفافية وجودة الأداء بالنسبة للمؤسسات الحكومية.

وأوضح أن رؤية المملكة تهدف إلى خلق مناخ من التسامح والاعتدال لمواجهة التطرف وفتح مجالات للمرأة السعودية لتكون شريكة في بناء مستقبل البلاد.

وفيما يتعلق بمبادرة الحزام والطريق، أكد وزير الخارجية السعودي أن بلاده تنظر إلى نفسها كشريك أساسي للصين في هذا المشروع والذي سيكون له تأثير كبير على مستقبل العالم اقتصادياً واجتماعياً، وسيسهم في أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف قائلا "نحن نتشاور مع الأصدقاء في الصين حول كيفية التعاون معهم في هذا المجال، كما أننا نتشاور مع أصدقائنا وأشقائنا في المنطقة فيما يتعلق بفرص الاستثمار ودور منطقة الشرق الأوسط في أن يكون لها دور أساسي في هذا المشروع الضخم"، نقلًا عن وكالة واس.