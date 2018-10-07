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آل الشيخ: السعودية خير سند لاستقرار دول العالم الإسلامي

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:29 م
آل الشيخ: السعودية خير سند لاستقرار دول العالم الإسلامي
الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ
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الفجر السعودي
 

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على ضرورة تحذير العلماء المسلمين من الفرقة فكرًا وشعورًا وانتماءً، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية أكدت على أهمية الوحدة ونبذ الاختلاف.

 

وقال آل الشيخ، خلال فعاليات المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلم والاستقرار في أفغانستان، اليوم الثلاثاء: إن استضافة جدة للمؤتمر تعبير عملي مفاده أن السعودية كانت ومازالت وستظل خير سند لإخوانها في العالم الإسلامي.

 

وأضاف أنَّ طاعة ولي الأمر واجبة في الكتاب والسنة والخروج عليه من أكبر الكبائر، في إشارة إلى واحد من المفاهيم التي ينبغي ترسيخها بالمجتمع الأفغاني لنشر السلم والاستقرار فيه.

 

يشار إلى أنَّ المؤتمر يزخر بمشاركة 105 علماء من أبرز علماء المسلمين من أفغانستان، السعودية، باكستان، إندونيسيا، مصر، السودان، والمغرب، وغيرها من الدول.

 

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