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أهم أخبار السعودية اليوم الاثنين 25/6/2018

الإثنين 25/يونيو/2018 - 01:27 م
أهم أخبار السعودية اليوم الاثنين 25/6/2018
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الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الاثنين الموافق 25-6- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث أعلن وزير الصحة السعودي، عبد الله عبد العزيز بن محمد الربيعة، انطلاق جسر جوي من الرياض إلى اليمن غدا.

انطلاق جسر جوي من الرياض إلى اليمن غدًا

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المزيد عن: فوق الخمسين عبد العزيز بن محمد الربيعة انطلاق جسر جوي المملكة السعودية اليوم أهم أخبار اليوم الاثنين
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