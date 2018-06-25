أهم أخبار السعودية اليوم الاثنين 25/6/2018
الإثنين 25/يونيو/2018 - 01:27 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الاثنين الموافق 25-6- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث أعلن وزير الصحة السعودي، عبد الله عبد العزيز بن محمد الربيعة، انطلاق جسر جوي من الرياض إلى اليمن غدا.
انطلاق جسر جوي من الرياض إلى اليمن غدًا
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