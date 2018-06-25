أهم أخبار السعودية اليوم الاثنين 25/6/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الاثنين الموافق 25-6- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث أعلن وزير الصحة السعودي، عبد الله عبد العزيز بن محمد الربيعة، انطلاق جسر جوي من الرياض إلى اليمن غدا.