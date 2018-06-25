"كراني" يحذر من ارتفاع درجات الحرارة فوق الخمسين

توقّع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، تراجع الاعتدال الحراري مع فجر اليوم وحتى فترة الظهيرة، ليبدأ بعدها تعمق الهند الموسمي وتبدأ الحرارة ارتفاعها.

كما توقع خبير الأرصاد -في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل والاجتماعي "تويتر"- أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع حتى نهاية الأسبوع، مع تمركز حراري ملموس على المنطقة الغربية يؤدي لحرارة تُقارب الخمسينات واحتمالية تخطيها (تحت أشعة الشمس).

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية لمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك خلال النهار.