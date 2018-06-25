انطلاق جسر جوي من الرياض إلى اليمن غدًا

أعلن وزير الصحة السعودي، عبد الله عبد العزيز بن محمد الربيعة، انطلاق جسر جوي من الرياض إلى اليمن غدا.



"وأوضح "الربيعة"، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الاثنين، أن 40 مليون دولار تكلفة المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام.



وأشار إلى أن مدة مشروع مسام عام مقسم على خمس مراحل.

