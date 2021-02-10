صراع بين الأهلي وبيراميدز على ضم الساحر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
غدير احمد
يقترب الزيمبابوي خامات بيليات نجم الفريق الكروي الأول نادي كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي، من الإنضمام لأحد فريقي الأهلي وبيراميدز، خلال سوق الميركاتو الصيفي القادم.


وأشارت العديد من التقارير الجنوب أفريقية أن بيليات يقترب بشدة من الأهلي أو بيراميدز، وذلك بسبب تكاليف الصفقة التي لا يستطيع عليها سوى الأهلي أو بيراميدز.


وسبق واقترب المارد الأحمر من ضم اللاعب في الفترة الماضية ولكن بعض الأمور حالت دون ذلك، وربما تشهد الأيام القليلة المقبلة صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز  للظفر بخدمات بيليات خلال فترة الميركاتو المقبلة.

 
ومن المرجح أن موسيماني سيلعب دور كبير لمحاولة إقناع اللاعب، لأنه سبق وأن دربه، كما أنه على دراية تامة بأسعار اللاعبين في جنوب أفريقيا، خاصة وأن القيمة التسويقية لخامات بيليات، تبلغ 1.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

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