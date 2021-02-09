ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الثالثة والعشرين

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:42 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
انتهت الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بتعادل نادي اتلتيكو مدريد أمام نظيره نادي سيلتا فيجو بنتيجة 2 / 2.


وجاءت قائمة ترتيب بطولة الدوري الاسباني كالتالي:

1– أتلتيكو مدريد – 51 نقطة
2 – ريال مدريد – 43 نقطة
3 – برشلونة – 43 نقطة
4 – إشبيلية – 42 نقطة
5 – فياريال – 36 نقطة
6 – ريال سوسيداد – 35 نقطة
7 – غرناطة – 30 نقطة
8 – ريال بيتيس – 27 نقطة
9 – ليفانتي – 27 نقطة
10 – سيلتا فيجو – 25 نقطة
11 – أتلتيك بيلباو – 25 نقطة
12 – خيتافي – 24 نقطة
13 – قادش – 24 نقطة
14 – فالنسيا – 24 نقطة
15 – أوساسونا – 22 نقطة
16- بلد الوليد – 20 نقطة
17- إيبار – 20 نقطة
18- ديبورتيفو ألافيس – 19 نقطة
19- إلتشي – 18 نقطة
20 – هويسكا – 16 نقطة

أخبار تهمك

بتواجد لاعب الأهلي.. تعرف على ترتيب هدافي كأس العالم للأندية

منذ 39 دقيقة

سواريز يحطم رقم كريستيانو رونالدو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

منذ ساعة

راكيتيتش يعلق على عقد ميسي الخيالي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 17 ساعة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بالميراس

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ يوم

أحمد سامي يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر والقنوات الناقلة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

هزه أرضية تضرب البحر المتوسط بقوة 3.5 ريختر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ يوم

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:46 م

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

06:27 م

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

11:10 م

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

01:21 ص

هزه أرضية تضرب البحر المتوسط بقوة 3.5 ريختر

03:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع