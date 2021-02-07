الطالع الفلكي الأحد 7/2/2021..عشّ الزَّوْجِيَّة!









*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى العاشرة و51 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى الثانية عشرة و44 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 21 يناير - 19 فبراير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 14 يناير - 12 فبراير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى البَلدَة من 28 يناير - 9 فبراير.





اليوم 30 طوبة قبطى ، 7 شُبَاط رُومى ، 25 جُمَادى ثَانِ ، ميمُون للغاية ،أداء العبادات مُشدّد عليه اليوم فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: -حلو أوى الفستان اللى إنتى مش لابساه ده.(فؤاد المُهندس من مسرحية حقاً عائلة محترمة-1979)





*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة فى الدّلو تربيع أورانُوس فى الثّور - غربيّاً- تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)

الزّهرة تربيع أورانُوس نصف محبّة أو نصف عداوة وبينهما 90 درجة لاغير ، يكون هذا التربيع فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الخامسة و 33 دقيقة فجر اليوم بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا؟





أورانوس يعنى كسر النّمطى وتقديم شيئ جديد قد يبدوغيرمُستساغ للوهلة الأولى ثم لايلبث أن يلهث الناس خلفه، إنه يعنى صَرْعَة مُوضَة أو تقليعة لتسريحة شعر أو مُنتَجْ جمالى جديد/الزّهرة، أزياء جديدة قد تبدو غير مقبولة لكنّ الموضة تعنى كسرالأنماط المُعتادة لنشعر أننا نُجرّب الجديد، الزّهرة/الزوجة رغبتها مرتفعة لعمل شكل جديد لتكسرالصورة النمطيّة المُعتادة فى عين زوجها بدلاً عن بحثه عن الجديد خارج المنزل ، أورانوس صاحب التقليعات الغريبة قد يقدّم الزّهرة على هيئة ميرفت أمين بفيلم أنف وثلاث عيون فالشعر برتقالى أوبنفسجى والبشرة مكسوّة بالبودرة الذهبيّة والأظافر زرقاء ورغم أن الهيئة غريبة والألوان مُتنافرة لكن هيئتها الصادمة تجعلك مشدوهاً تجاهها فأورانوس يقدم الزهرة بصورة لم تجربّها عينك أو أذنك من قبل وبصورة عبثيّة ولن تحتاج إلا لبعض الملابس والمكياج و الإكسسوارات البسيطة ، كما أن أسلوب الأداء الجنسى قد يبدو غريباً لكنه كافٍ ليُبقى على الزوج سعيداً ولاعيب فى ذلك طالما بالحلال ، فعش الزوجيّة لايكون هادئاً من الخارج إلا إن كان صاخباً من الداخل.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لاتُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، أداء الصدقات تقرّباً وشكراً لله تَعَالى من أسباب دوام الستر والنعمة عليك فلا تبخل.





برج الثور: العين تعشق كل جميل ، مَقُولَة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مُناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.





برج الجوزاء: أسلوبك المُغلف بالمنطقيّة واللطف يُحرج خصمك ويُجبره على التخلى عن عناده والتفكير فى الحلول الوَسَط ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج السّرطان: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لا يُترك كله.





برج الأسد: التفكير بفرز قاعدة بيانات المعارف والأصدقاء لفلترة الجيّد من السّيئ ،الإبتعاد عن رفقة السّوء مكسب فى حدّ ذاته فلا تستخف بتأثيرالرّفقة.





برج العذراء: إن كنت تشعر ببطء فى تقدّمك ونجاحك فلاتنزعج كثيراً، مليمتر واحد تقدّم ملموس ومأمون أفضل ألف مرّة من تقدّم سريع مُعرّض للفشل.





برج الميزان: لا تغلق بابك فى وجه من يطلب معونتك ولا تفتح بابك للمشبوهين وبراكين الأذى ، ميَز بين الصالح والطالح،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج العقرب: اليوم عليك إستخلاص الإجابة النهائيّة من الحبيب إن كنت عازباً ، أو إنهاء زعل مع الزوجة إن كنت متزوّجاً، بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: المثل العربى ماقلّ ودلّ يعنى أن تكون مُختَصَرَاً وواضحاً فى طلباتك أو شرح موقفك تجاه الآخرين دون أن يكون لكلامك إحتماليّة لأكثر من معنىً.





برج الجدى: تبدو مالياً فى الجانب الآمن ولست فى حاجة لنصائح الطيبين الكفيلة بإرجاعك لمنطقة العواصف، إبتعد عن رفقة السّوء وحافظ على مُكتسباتك بعيداً عن العيون الحاسدة.





برج الدّلو: من نقل لك نقل عنك ،إبتعد عن النميمة وتأكد من أن الرتوش و البهارات غالباً ما يتم إضافتها دون وعى.





برج الحوت: قد يرفض أحدهم مساعدتك ، إذاً هى فرصة لشحذ همّتك ومعرفة معدن الناس وقت الشدّة وهذا فى حدّ ذاته مكسب.



