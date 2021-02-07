ارتفاع جديد بأسعار الذهب اليوم الأحد 7-2-2021
الأحد 07/فبراير/2021 - 09:00 ص
الفجر الإقتصادي
أسعار الذهب اليوم الأحد 7-2-2021 :
ارتغعت أسعار الدهب بنحو جنيه واحد عن معدلاتها بالأمس وارتتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 7-2-2021 الي 796 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 682 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 910 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6368جنيهًا
مستقبل اسعار الذهب في 2021 :
قال المجلس العالمي للذهب في تقرير عن توقعاته لسوق الذهب في 2021 إن الانتعاش الاقتصادي وانخفاض سعر الفائدة العالمي، سيحددان نغمة السوق هذا العام.
وقال التقرير إن أثار جائحة كورونا سببت حالة من عدم اليقين من خلال مضاعفة المخاطر الحالية وخلق مخاطر جديدة، لكن بحلول نهاية العام الماضي كان المستثمرون متفائلين بأن الأسوأ قد انتهى.
ووفقًا للمجلس العالمي للذهب فإنه بالنظر إلى المستقبل، ، نعتقد أن المستثمرين سيرون على الأرجح أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة فرصة لإضافة الأصول الخطرة على أمل أن يكون الانتعاش الاقتصادي في الأفق