ارتفاع جديد بأسعار الذهب اليوم الأحد 7-2-2021

أسعار الذهب اليوم الأحد 7-2-2021 :









ارتغعت أسعار الدهب بنحو جنيه واحد عن معدلاتها بالأمس وارتتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 7-2-2021 الي 796 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 682 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 910 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6368جنيهًا





مستقبل اسعار الذهب في 2021 :





قال المجلس العالمي للذهب في تقرير عن توقعاته لسوق الذهب في 2021 إن الانتعاش الاقتصادي وانخفاض سعر الفائدة العالمي، سيحددان نغمة السوق هذا العام.





وقال التقرير إن أثار جائحة كورونا سببت حالة من عدم اليقين من خلال مضاعفة المخاطر الحالية وخلق مخاطر جديدة، لكن بحلول نهاية العام الماضي كان المستثمرون متفائلين بأن الأسوأ قد انتهى.



