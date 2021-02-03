سلبية مسحة الأهلي قبل مباراة الدحيل القطري غدا

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضعت لها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل مواجهة الدحيل القطري.

ويلتقي الأهلي مع الدحيل القطري في السابعة والنصف مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

ويسعى الأهلي لتكرار الإنجاز الذي حققه الفريق في بطولة كأس العالم للأندية في عام 2002 وتحقيقه الميدالية البرونزية.