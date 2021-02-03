سلبية مسحة الأهلي قبل مباراة الدحيل القطري غدا
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:18 م
علي نبوي
أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم
بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي
خضعت لها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل مواجهة الدحيل القطري.
ويلتقي الأهلي مع الدحيل القطري في السابعة والنصف مساء
غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، المقرر إقامتها
خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.
ويسعى الأهلي لتكرار الإنجاز الذي حققه الفريق في بطولة كأس
العالم للأندية في عام 2002 وتحقيقه الميدالية البرونزية.