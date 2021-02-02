شيماء سيف تكشف لـ"الفجر الفني سبب مشاركتها في مسلسل "في بيتنا روبوت"

Advertisements

كشفت الفنانة شيماء سيف عن سبب مشاركتها في مسلسل "في بيتنا روبوت" والذي أحدث ضجة كبيرة حول مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت "سيف" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن السبب وراء مشاركتها في المسلسل هو الفكرة حيث أنها أعجبتها بشكل كبير، والتنوع في المسلسل بسبب تكونه من 45 حلقة وكل 15 حلقة تظهر بشكل مختلف، كما أعجبتها أيضا فكرة تقديمها دور "روبوت".



مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.