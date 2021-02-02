احمد عبد العزيز شقيق غادة عادل في فيلم "المحكمة"

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي


يواصل الفنان الشاب احمد عبد العزيز امين، تصوير دوره في فيلم "المحكمة"، حيث يجسد خلال أحداث الفيلم شخصية شقيق الفنان غادة عادل، ويتبقي له عده ايام من اجل الانتهاء من تصوير دوره. 

وأضاف أحمد عبد العزيز، إن أهم ما يميز العمل هو التعاون مع المخرج الكبير محمد أمين، الذي كان بمثابة الحلم له التعاون معه، وإنه أضافة كبيرة واستفاد منه كثيراً خلال احداث الفيلم، بجانب التعاون مع النجوم الكثيرة في العمل.

فيلم «المحكمة» بطولة عدد كبير من النجوم منهم محمود عبدالمغني، كريم عفيفي، فتحي عبدالوهاب، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، جميلة عوض، صلاح عبدالله، سليمان عيد، عبدالرحيم حسن، محمود عامر، وغادة عادل، احمد عبد العزيز امين، ومن تأليف أحمد عبدالله وإنتاج أحمد السبكي وإخراج محمد أمين.


وكانت آخر أعمال الفنان احمد عبدالعزيز مسلسل "الضاهر" بطولة محمد فؤاد وفريال يوسف وحسن يوسف ورغدة وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.

أخبار تهمك

عاجل - مصطفي محمد على مقاعد البدلاء في مباراة جالطة سراي وباشاك شهير

منذ 37 دقيقة

كلوب يُثني على مينامينو رغم رحيله عن ليفربول

منذ أقل من ساعة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الزمالك أمام غزل المحلة

منذ 18 دقيقة

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 5 ساعات

تأهل النجوم والنصر والألومنيوم لدور الـ 64 في كأس مصر

منذ 36 دقيقة

انهيار العقارات المجاورة.. حقائق وأسرار جديدة عن عقار الدائرى بفيصل

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ يوم

مدرب بيراميدز يطلب تقريرًا مفصلًا عن إصابة نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

منذ ساعة و 21 دقيقة

"بن شرقي" مهاجما.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام غزل المحلة

منذ أقل من ساعتين

فوز الإتصالات وأبو النمرس والمعادي وتعادل حلوان العام بالقسم الثالث

منذ 33 دقيقة

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 15 ساعة

آخر تطورات تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

04:28 م

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

01:07 م

كلوب يُثني على مينامينو رغم رحيله عن ليفربول

04:57 م

آخر تطورات تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

04:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع