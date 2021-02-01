نشرة حوادث "الفجر": اللواء محمود توفيق يستقبل وزير الدفاع بمناسبة عيد الشرطة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأحد العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

النار أكلت الخرسانة والأعمدة".. مصادر تكشف آخر تطورات حريق العقار المُشتعل بالقرب من الطريق الدائري

كشفت مصادر أمنية مسؤولة عن آخر تطورات حريق مصنع ومخزن أحذية أسفل عقار سكني مجاور للطريق الدائري بنطاق مركز كرداسة.

وزير الداخلية يستقبل وزير الدفاع بمناسبة عيد الشرطة

استقبل محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأحد بمقر وزارة الداخلية الفريق أول  محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووفد من كبار قادة القوات المسلحة  لتقديم التهنئة لسيادته ولهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال السنوى بعيد الشرطة.

ننشر أسباب إلغاء حبس مودة الأدهم والإكتفاء بالغرامة في إعتدائها على مبادئ المجتمع

أودعت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة، أسباب حكمها الصادر يوم 12 يناير الجاري، بإلغاء حبس مودة الأدهم، بطلة فيديوهات الرقص على تطبيقي تيك توك وانستجرام، والاكتفاء بتغريمها 300 ألف جنيه فقط، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم منها على حكم أول درجة بحبسها وتغريمها، فى القضية التى تواجه فيها إتهامات بالاعتداء على قيم المجتمع ومبادئه، من خلال نشر فيديوهات راقصة على تيك توك وانستجرام، ونشر صور عارية لها. وصدر الحكم برئاسة المستشار عمرو عبد القادر صبري، وعضوية المستشارين محمد حسين غيتة وعمرو حسين عباس.

المحكمة في أسباب براءة حنين حسام: المتهمة أعلنت عن وظيفة مذيعة دون الخروج عن الآداب العامة

 أودعت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة، أسباب حكمها الصادر يوم 12 يناير الجاري، ببراءة فتاة الـ«تيك توك» حنين حسام، من الاتهامات المنسوبة لها، بالتعدي على قيم ومبادئ المجتمع، وإعلان عقد لقاءات مخلة بالآداب العامة، وإلغاء عقوبتي حبسها وتغريمها على ذمة القضية، وصدر الحكم برئاسة المستشار عمرو عبدالقادر صبري، وعضوية المستشارين محمد حسين غيتة، وعمرو حسين عباس.

الفتوى والتشريع: موظفو تنمية المشروعات الصغيرة لا يتمتعون بالإعفاء الضريبي على المرتبات

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم اعتبار جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الوكالات المنفذة في تطبيق حكم المادة التاسعة من الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وعدم تمتع الجهاز بالمزايا والحصانات المقررة بالاتفاق الخاص بالمزايا والحصانات للأمم المتحدة، ومن ثم عدم تمتع موظفيه بالإعفاء من الضريبة على المرتبات المقرر بهذا الاتفاق.


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