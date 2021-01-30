نشرة حوادث "الفجر": سقوط مستريح الهرم وحبس متهم بحرق التوفيقية

السبت 30/يناير/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
داليا عادل
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

السجن المؤبد لمتهم قتل شقيقه بالبساتين
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عامل بتهمة قتل شقيقه في البساتين بالسجن المؤبد
كما صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى الشنوفي، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار النجار.

حبس بائع إكسسوارات سيارات بتهمة حرق سوق التوفيقية
أمرت النيابة العامة شرق القاهرة؛ بحبس المتهم بحرق 22 محلا بالتوفيقية 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

إفتتاح المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام (صور)
إنطلاقا المحورى للدولة المصرية كإحدى الدول الفاعلة والمساهمة فى كافة عمليات صون الأمن والسلم الدوليين من خلال تقديم الدعم عبر البعثات الأممية بوصفها ركيزة أساسية لمنظمة الأمم المتحدة لصون وبناء السلام بمناطق النزاعات والعمل على إحتواء إنعكاساتها السلبية تماشيًا مع المقررات الدولية

"عايز فلوس الإيجار.. أقابلك فين".. كيف سقط مستريح الهرم بعد خداع 20 مالك سيارة
لجأت أجهزة الأمن بالجيزة إلى حيلة للإيقاع بصاحب معرض سيارات المتهم بالنصب على أصحاب 30 سيارة سوزوكي فان، بمنطقة الهرم غرب المحافظة، حيث اتفق رجال المباحث مع أحد الضحايا الذي على تواصل مع المشكو في حقه والاتصال به، ليطلب مقابلته بزعم استلام الإيجار المستحق له، وقال له: "عايز فلوس الإيجار.. أقابلك فين؟".

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سقوط مستريح الهرم حوادث حريق التوفيقية

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