"عايز فلوس الإيجار.. أقابلك فين".. كيف سقط مستريح الهرم بعد خداع 20 مالك سيارة

لجأت أجهزة الأمن بالجيزة إلى حيلة للإيقاع بصاحب معرض سيارات المتهم بالنصب على أصحاب 30 سيارة سوزوكي فان، بمنطقة الهرم غرب المحافظة، حيث اتفق رجال المباحث مع أحد الضحايا الذي على تواصل مع المشكو في حقه والاتصال به، ليطلب مقابلته بزعم استلام الإيجار المستحق له، وقال له: "عايز فلوس الإيجار.. أقابلك فين؟".





توجه المشكو في حقه إلى المكان المتفق عليه مع أحد ضحاياه، لمقابلته على حسب الميعاد المحدد بينهما، ولدي وصوله إلى المكان، كان في انتظاره قوات الشرطة، وتمكنوا من القبض عليه.





كانت نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في الإيقاع بـ"مستريح جديد" احترف النصب على أصحاب السيارات بمنطقة الهرم، غربي المحافظة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وورد إخطارًا للواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود عدة بلاغات من عددًا من الأشخاص يتهموا صاحب معرض سيارات يدعى "ياسر.م." بالنصب عليهم.





تحريات المباحث التي أجريت تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة توصلت إلى أن المشكو في حقه يمتلك معرض سيارات خلف أحد الفنادق الشهيرة بشارع فيصل.





وبينت التحريات أنه كان يتحصل على السيارات السوزوكي "الفان"، من مالكيها " مقدمي البلاغات"، ويوقع عقد إيجار بينهم مقابل منحهم 3 آلاف جنيه شهريا.





وأشارت التحريات إلى أنه بعد مرور شهر أو اثنين يعمد المشكو في حقه إلى بيع السيارات بعقود مزورة والتنصل من مسؤولية رد أي مبالغ لمالكي السيارات حتى وصل الأمر إلى 30 سيارة -حسب أقوال بعضهم-





وعقب تقنين الإجراءات أعدت مأمورية برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم والرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم، وتمكنت من القبض على المشكو في حقه، واقتياده إلى ديوان القسم للتحقيق معه.



