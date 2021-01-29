نشرة حوادث "الفجر": خسائر تجاوزت 20 مليون جنيه في حريق التوفيقية
الجمعة 29/يناير/2021 - 03:34 م
داليا عادل
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
النيابة في حريق سوق التوفيقية: لا توجد وفيات.. والخسائر تجاوزت 20 مليون جنيه
كشفت تحقيقات نيابة الأزبكية الجزئية شرق القاهرة، في واقعة حريق عدد من المحلات التجارية بسوق التوفيقية منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، أنه لا توجد خسائر بشرية أو مصابين حتى الآن.
صور حريق سوق التوفيقية الهائل
حصلت بوابة الفجر على صور حريق سوق التوفيقية الهائل الذي شب منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة بعدد من المحلات.
وزير الداخلية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة في القاهرة الجديدة.. صور
قام محمود توفيق وزير الداخلية بأداء صلاة الجمعة اليوم الموافق 29 يناير الجارى بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وعددٍ من قادة وضباط الشرطة والقوات المسلحة.
ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش و5 كيلو لمخدر الهيدرو بالبحيرة
ألقت ااجهزة الأمنية القبض على 4 عناصر إجرامية وبحوزتهم 150 طربة لمخدر الحشيش و5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو بالبحيرة
دعوى مستعجلة تطالب بتسجيل علامة تجارية جديدة لشركة "عبد المعبود"
أقام أحمد عبد المعبود عبد العزيز ومجدي عبد المعبود عمد العزير وشركائهما " البن اليمني" دعوي مستعجلة إمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون بإلغاء قرار لجنة التظلمات في التظلم رقم ٥٣٥٣ الصادر بتأييد قرار الإدارة برفض تسجيل العلامة التجارية " محمد عبد المعبود" والقضاء مجددا بإنزام الجهة الادارية بتسجيل العلامة التجارية رقم ٣٧٤٩٧٥ وذلك على جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم ٣٠باسم الشركة.
النيابة في حريق سوق التوفيقية: لا توجد وفيات.. والخسائر تجاوزت 20 مليون جنيه
كشفت تحقيقات نيابة الأزبكية الجزئية شرق القاهرة، في واقعة حريق عدد من المحلات التجارية بسوق التوفيقية منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، أنه لا توجد خسائر بشرية أو مصابين حتى الآن.
صور حريق سوق التوفيقية الهائل
حصلت بوابة الفجر على صور حريق سوق التوفيقية الهائل الذي شب منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة بعدد من المحلات.
وزير الداخلية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة في القاهرة الجديدة.. صور
قام محمود توفيق وزير الداخلية بأداء صلاة الجمعة اليوم الموافق 29 يناير الجارى بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وعددٍ من قادة وضباط الشرطة والقوات المسلحة.
ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش و5 كيلو لمخدر الهيدرو بالبحيرة
ألقت ااجهزة الأمنية القبض على 4 عناصر إجرامية وبحوزتهم 150 طربة لمخدر الحشيش و5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو بالبحيرة
دعوى مستعجلة تطالب بتسجيل علامة تجارية جديدة لشركة "عبد المعبود"
أقام أحمد عبد المعبود عبد العزيز ومجدي عبد المعبود عمد العزير وشركائهما " البن اليمني" دعوي مستعجلة إمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون بإلغاء قرار لجنة التظلمات في التظلم رقم ٥٣٥٣ الصادر بتأييد قرار الإدارة برفض تسجيل العلامة التجارية " محمد عبد المعبود" والقضاء مجددا بإنزام الجهة الادارية بتسجيل العلامة التجارية رقم ٣٧٤٩٧٥ وذلك على جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم ٣٠باسم الشركة.
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