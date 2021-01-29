صور حريق سوق التوفيقية الهائل

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
حصلت بوابة الفجر على صور حريق سوق التوفيقية الهائل الذي شب منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة بعدد من المحلات.

كما أمرت النيابة في وقت سابق بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة وفحص موقع الحريق، لبيان أسبابه، والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، كما كلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

ويذكر أنه من المحتمل أن يكون سبب اندلاع الحريق هو انفجار كابل كهرباء أدى إلى نشوب الحريق وامتداده إلى المحلات المجاورة.

حيث تلقت غرفة النجدة بالقاهرة، بلاغا مفاداه اندلاع حريق بعقار بمنطقة التوفيقية بالقاهرة وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة بإشراف اللواء انتصار منصور بالقاهرة إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني، للسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، والمحلات الخاصة بسوق التوفيقية وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وحرر محضر بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.
صور حريق سوق التوفيقية الهائل
صور حريق سوق التوفيقية الهائل
صور حريق سوق التوفيقية الهائل
صور حريق سوق التوفيقية الهائل
صور حريق سوق التوفيقية الهائل
صور حريق سوق التوفيقية الهائل
صور حريق سوق التوفيقية الهائل
صور حريق سوق التوفيقية الهائل

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حريق التوفيقية الفجر

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