أستاذ الأمراض الصدرية: الأكسجين عقار علاجي.. واستخدامه بشكل غير صحيح يؤدي للوفاة

كشفت مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بطب قصر العيني، الأعراض الجانبية لاستخدام عقار الأكسجين بدون إشراف طبي بالنسبة للمرضى في العزل المنزلي اللذين يعانون من فيروس كورونا.





وقالت "مايسة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن الأكسجين هو عقار له دواعي استعمال وله جرعة حسب حالة المريض وله أعراض جانبية اذا أسيء استعماله.





وأضاف "ربنا خالق الأكسجين بنسبة معينة لا تزيد عن 20% أما استعماله بجرعة غير صحيحة أو بدون الحاجة إليه هيعرضنا لمشاكل صحية، وهذا العقار هو أكسجين صناعي ومكثف في اسطوانات على هيئة سائل ويتحول إلى غاز عند ضخه إلى المريض".



