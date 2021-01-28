أستاذ الأمراض الصدرية: الأكسجين عقار علاجي.. واستخدامه بشكل غير صحيح يؤدي للوفاة

الخميس 28/يناير/2021 - 06:00 ص
ارشيفية
ارشيفية
شيماء حسن
كشفت مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بطب قصر العيني، الأعراض الجانبية لاستخدام عقار الأكسجين بدون إشراف طبي بالنسبة للمرضى في العزل المنزلي اللذين يعانون من فيروس كورونا.

وقالت "مايسة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن الأكسجين هو عقار له دواعي استعمال وله جرعة حسب حالة المريض وله أعراض جانبية اذا أسيء استعماله.

وأضاف "ربنا خالق الأكسجين بنسبة معينة لا تزيد عن 20% أما استعماله بجرعة غير صحيحة أو بدون الحاجة إليه هيعرضنا لمشاكل صحية، وهذا العقار هو أكسجين صناعي ومكثف في اسطوانات على هيئة سائل ويتحول إلى غاز عند ضخه إلى المريض".

وتابع " درجة حرارة الأكسجين بتكون اقل من درجة حرارة الجو ويسبب الجفاف وخمول للأهداب التي تدافع عن الجهاز التنفسي ويسبب أعراض جانبية واستعماله بشكل خاطئ قد يسبب الوفاة لبعض الحالات المرضية، ويجب أن يؤخذ بوصفة طبية لأنه ليس نوع من الرفاهية ولابد من إعطائه بنسب لأن سرعة جريان الأكسجين تفرق من حالة إلى أخرى".

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