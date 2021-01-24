تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.25% بمستهل التعاملات

الأحد 24/يناير/2021 - 10:27 ص
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
الفجر السعودي
استهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.25% خاسراً 22.03 نقطة ليصل إلى مستوى 8854.46 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.98% خاسراً 255.28 نقطة ليصل إلى مستوى 25790.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 45.5 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار ريال. 
 
وهبط 19 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.77%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.67%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.50%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.39%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.32%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والتأمين بنسبة 0.30%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.28%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.91%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.71%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.19%.
 
 
وقفز 55 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "جاكو" بنسبة 4.30%، ثم سهم " جازادكو" بنسبة 4.23%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 3.60%، فيما تراجع 127 سهماً على رأسها سهم "البابطين" بنسبة 2.91%، ثم سهم "سايكو" بنسبة 1.71%، ثم سهم "تعليم ريت" بنسبة 1.52%، فيما تصدر سهم "جاكو" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 76.8 مليون ريال سعودي.
 

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