حفيدة فريد الأطرش تنهار وتكشف عن تعرضها لمرض نادر منعها من الزواج

السبت 23/يناير/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تحدثت مروة الأطرش حفيدة فريد الأطرش وأمهان عن تفاصيل في حياتها، والتي أثرت في حياتها ولم يعلم بها أحد

وانهارت "الأطرش" من البكاء أثناء كشفها عن تعرضها لمرض نادر منعها من الحب والزوا، وذلك من خلال برنامج "دراما تريند" مع الإعلامية رابعة الزيات.

وتابعت قائله: أن الطبيب منعها من ممارسة الرياضة وحمل الأوزان الثقيلة بسبب إصابتها بمرض نادر يسمى "التصلب اللويحي".

وأضافت قائله: " منعت من قبل الطبيب عن المشي كثيرا، والعصبية والفرح وجميع أنواع الانفعالات، إضافة للحب والزواج، ول شي قالوا الدكتور لبابا بنتك بتحب حدا وفي علاقة مع شخص، فقلوا أكيد لأن بنتي كتير محبة".

وذكرت أن الطبيب قال لوالدها لا تخليها تتزوج، تصورى هو المرض واصل لمكان يمنعنك من كل الانفعالات

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