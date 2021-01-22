ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة وتراجع في "البنزين"

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:53 م
مخزونات النفط
مخزونات النفط
رويترز

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الجمعة إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات البنزين وزادت مخزونات نواتج التقطير.

وصعدت مخزونات الخام 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 يناير بالمقارنة مع توقعات محللين لانخفاض 1.2 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 4.7 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد 110 آلاف برميل يوميا. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي0.5 %.

وتراجعت مخزونات البنزين 260 ألف برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز لزيادة 2.8 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 458 ألف برميل مقابل توقعات لزيادة 1.2 مليون برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي 566 ألف برميل يوميا.

 

 

 

 

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