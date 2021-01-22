نجم الأهلي السابق: موسيماني أخطأ في وضع بواليا أساسيا على حساب محمد شريف













عقب أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، على ريمونتادا الأهلي أمام المقاولون العرب، بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.





وأوضح أحمد السيد في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أن موسمياني أخطأ في وضع التشكيل الأساسي الذي بدأ به مباراة المقاولون العرب، مشيرا إلى أن الأهلي لم يقدم الأداء الذي يليق بمستواه.





وأشار إلى أن هناك اختلاف بين وضع والتر بواليا، في الجونة والأهلي، موضحا أنه في حال لم يحالفه الحظ في التسجيل مع الجونة، لن يتحدث معه أحد، على عكس الأهلي، فالأمر مختلف تماما، وهو مطالب بإحراز الأهداف بشكل مستمر، مؤكدا أن أن موسمياني تسبب في ضغط بواليا وهز ثقة محمد شريف في نفسه، بعدما وضعه علة دكة الاحتياط.



