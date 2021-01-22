نجم الأهلي السابق: موسيماني أخطأ في وضع بواليا أساسيا على حساب محمد شريف

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:28 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



عقب أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، على ريمونتادا الأهلي أمام المقاولون العرب، بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح أحمد السيد في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أن موسمياني أخطأ في وضع التشكيل الأساسي الذي بدأ به مباراة المقاولون العرب، مشيرا إلى أن الأهلي لم يقدم الأداء الذي يليق بمستواه.

وأشار إلى أن هناك اختلاف بين وضع والتر بواليا، في الجونة والأهلي، موضحا أنه في حال لم يحالفه الحظ في التسجيل مع الجونة، لن يتحدث معه أحد، على عكس الأهلي، فالأمر مختلف تماما، وهو مطالب بإحراز الأهداف بشكل مستمر، مؤكدا أن أن موسمياني تسبب في ضغط بواليا وهز ثقة محمد شريف في نفسه، بعدما وضعه علة دكة الاحتياط.

وتابع، "كان لابد أن يدفع بمحمد شريف أساسيا ويضع بواليا على دكة الاحتياط".

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعاود التفكير في هذا اللاعب لضمه لصفوف الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الثروة السمكية تحذر من أحد الأنواع: "محدش يشتريه"

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأمل يعود إلى برشلونة من أجل ضم نجم الكالتشيو

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الكشف عن المرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي يسافر مع الفريق لمونديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

"جريمة".. تامر أمين يقدم بلاغ للمجلس الأعلى للإعلام على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

منذ ساعة و 6 دقيقة

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

آرسنال يقدم عرض لضم نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. باتشيكو يطلب ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني غاضب من مستوى صفقة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من الأهلي بعد الفوز الدرامي على المقاولون العرب

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات كوورنا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

06:32 م

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

11:00 م

موسيماني غاضب من مستوى صفقة الأهلي

11:34 م

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات كوورنا و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»