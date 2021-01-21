عاجل .. بيتكوين تسجل تراجعات قياسية

الخميس 21/يناير/2021 - 01:34 م
بيتكوين
بيتكوين
الفجر الاقتصادي

تراجعت بتكوين عشرة بالمئة اليوم الخميس، إلى قاع عشرة أيام عند 31 ألفا و977 دولارا، إذ واصلت أكثر العملات الرقمية رواجا في العالم الانخفاض من ذروة عند 42 ألف دولار التي بلغتها في 8 يناير.

جاء النزول وسط تنامي المخاوف من كون بتكوين واحدة من مجموعة فقاعات مالية تهدد استقرار الأسواق المالية بشكل عام.

وقال متعاملون إن المخاوف من أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تحاول تنظيم العملات المشفرة تسببت أيضا في ضغط.

 


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