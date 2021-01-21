توقعات الأبراج.. حظك اليوم الخميس 21 يناير 2021

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الخميس 21 يناير 2021.

برج الحمل





إذا كنت شريكا في أحد المشاريع مع مجموعة من الزملاء، يجب أن تكون حذرا من الوقوف ضد أهداف المجموعة. إذا كنت غير مقتنع بأفكارهم، فيمكنك أن تنسحب. تعامل مع الأمور ببساطة. بمجرد أن تحصل على مكانة مرموقة في العمل الآن، ستحقق ما تريد في المستقبل. إزالة الخلافات هي سر نجاحك اليوم





برج الثور





عليك أن تعيد النظر في بعض توجهاتك ولا سيما تلك التي تراودك شكوك حولها. لا تستغرب ظهور تباين في الآراء واحتدام بعض النقاشات، أنت معرض لارتكاب الهفوات. تبعد المسافة بينك وبين الشريك. لا تيأس بل تابع العلاجات الصحية التي بدأتها.





برج الجوزاء





اجتماعك بالأصدقاء اليوم قد يكون آخر اهتماماتك، لأن الحب يحتل المركز الأول في حياتك اليوم. على الرغم من ذلك، ننصحك بالتحدث مع الأصدقاء لعلك تستفيد منهم شيئا خاصة الأصدقاء الموثوق فيهم.





برج السرطان





هل أنت أعزب؟ هل تحب شخصا ما أو مرتبط به عاطفيا؟ إذن توقع أن يعرض عليك هذا الشخص الزواج أو الارتباط الرسمي. الأحداث الأخير جعلتك أكثر قربا منه. قد يرغب الحبيب في إعلان حبكما للعالم كله، أليس كذلك؟ إذا كان لديك شك في هذا، ففكر أولا.





برج الاسد





لا تتفاجأ إذا كنت محاطاً من قبل المعجبين اليوم. هذا اليوم مناسب لكتم الأسرار، هذا هو اليوم اللطيف الذي كنت تنتظره للتخطيط لمفاجأة صديق أو لعمل الخير سرا. على صعيد العمل تجد أن الأمور ستتوافق مع خطتك اليوم.





برج العذراء





لا تندهش إذا وجدت أن زملاءك في العمل يتعاملون معك بطريقة سخيفة. بيئة العمل قد تكون سببا في شعورك بالإحباط. من المستحيل إنجاز أي مهمة اليوم بسبب المناج العام. بدلا من محاولة القيام بشيء مستحيل وبذل الجهد بلا فائدة، ننصحك بالانضمام إليهم والتفكير في شيء مرح.





برج الميزان





يجب أن تكون واثقا في نفسك أكثر من المعتاد. تقوم بعملك على أكمل وجه في الأيام الأخيرة، ولذلك تقدير من حولك لجهودك يزيد ثقتك في نفسك وتقديرك لذاتك. يمكنك تحقيق أهدافك بكل سهولة، لذا عليك استغلال الفرص وبالتأكيد ستحقق النجاح.





برج العقرب





تعيش اليوم حالة من التوتر والتأسف وقد تحول ظروف خارجة عن إرادتك دون لقاء بعض الأشخاص أو الجماعات التي تسعى إليها. لا تقلل من قيمة الشريك فذلك يدل على قلة احترامك له وتقديرك لقدراته.





برج القوس





تكتشف أن لديك موهبة ما لم تكن تتوقعها، فربما تتعطل إحدى الأجهزة في المكتب اليوم، وستكون أنت الشخص الوحيد القادر على إصلاحها وتشغيلها. يوم جيد ومناسب للمشاركة في بعض الأنشطة الإبداعية. احرص على الانتهاء من أعمالك حتى تستمتع بالمساء.





برج الجدي





عليك أن تدخر جزءا من أموالك اليوم بقدر الإمكان، فربما تحتاجه للقيام برحلة مفاجئة. لا تنخدع بالمشاريع الضخمة فربما توصلك إلى طريق مسدود. قاوم واصبر حتى تصل إلى مرادك، ولكن انتبه فالتراجع الاستراتيجي قد يكون له تأثير إيجابي على عملك.





برج الدلو





من الصعب جدا أن تقنع الحبيب أو الصديق بوجهة نظرك أو برأيك. حاول أن تبتعد عن المشاكل واستغل الفترة التي تقضيها سواء مع الحبيب أو الصديق. المشاكل تؤدي في النهاية إلى الانفعال والعصبية، فأعط نفسك فرصة أنت والحبيب للهدوء.





برج الحوت





المشاعر الغريبة التي تنتابك اليوم قد تجعلك تعيد تقييم علاقاتك. تشعر بالاستياء بسبب معاملة البعض لك وكأنك أحد أشخاص الطبقة الدنيا. لا تحزن فقد لا يقدر أحدهم قيمتك وشخصيتك الفريدة. حان الوقت الآن للانفصال عن بعض الأشخاص. لا تخف من الشعور بالغربة.



