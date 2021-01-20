سؤال برلماني بشأن خطة الحكومة لتلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، ووزير المالية، بشأن خطة الحكومة لتلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى توضيح آليه تدبير الموارد المالية اللازمة لتكلفة اللقاح.

وقال «محسب»، في سؤاله، اليوم الأربعاء، إنه انتشرت خلال الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي معلومات وشائعات حول مواجهة الحكومة المصرية لفيروس كورونا المستجد والحصول على لقاحات تواجه آثار (كوفيد-19) على المواطنين، مؤكدًا علي ضرورة توضيح الحكومة خطتها لتلقيح المواطنين بمنتهى الشفافية والحسم، ولذلك ردًا على كل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف «محسب»، أن العمل على توفير لقاحات كورونا أمر مهم للغاية، خاصة بعد ظهور سلالات جديدة من كوفيد- 19، لذلك كان هناك استجابة كبيرة من قبل الجهات والوزارات المختلفة فى الدولة، وتخصيص الموازنة المالية اللازمة لتوافر هذه اللقاحات.

وتابع، «لكن يجب التوضيح هل سيتم السماح للقطاع الخاص باستيراد تلك الأمصال، بحيث يتم توفيرها للقادرين على تحمل تكلفتها، بما سيخفف حمل كبير عن كاهل الموازنة العامة للدولة مع مراعاة الأبعاد الإجتماعية المتعلقة بالمساواة والعدالة بين مواطنى الدولة دون تفرقة، والذى يمكن تحقيقه من خلال توفير الأمصال المدعومة وغير المدعومة بشكل متوازى لكل المواطن»، مؤكدًا أن اللقاح يجب أن يكون حق كل مواطن.

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