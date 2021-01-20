نجمة "ذا فويس كيدز" ميرنا حنا تثير الجدل بآخر إطلالة لها

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:33 ص
بوابة الفجر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور جديدة للطفلة العراقية ميرنا حنا، والتي كانت في برنامج "ذا فويس كيدز" إذ تفاعلوا معها بشكل كبير مشيرين للتغيّر الكبير والواضح في ملامحها. 

وتبيّن أن هذه الصور إلتقطت لميرنا من فيديو كليب أغنيتها الجديدة "أحن الهم" التي أطلقتها منذ حوالي الشهرين وحققت نسب مشاهدة عالية بتخطيها الـ2.5 مليون مشاهدة عبر (يوتيوب).

وفي حين أكد البعض على جمال ملامحها ونعومتها، إنتقد البعض الأخر لجوئها لإستخدام المكياج بشكل كبير، والذي أخفى ملامحها الطفولية إذ انها لا تزال في الـ17 من عمرها بحسب قولهم. المزيد

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