أول تعليق من رئيس الزمالك بعد الفوز على الجونة

أعرب اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادي عن سعادته بفوز الفريق على نظيره الجونة مساء اليوم بهدف دون رد في الجولة الثامنة من عمر الدوري الممتاز.

وشدد عبد العزيز على أن استمرار الفوز أمر إيجابي للفريق خاصة بعد انفراده بصدارة جدول الدوري.

وقال رئيس النادي : "أتمنى استثمار تصدر جدول ترتيب الدوري حتى خط النهاية، والحفاظ عليها لختام المسابقة بالتتويج بدرع الدوري".

وأضاف عبدالعزيز أن هناك روح عالية داخل الفريق وحالة من الانضباط الفني ساعدت الفريق في صدارة الجدول، وتوالي الانتصارات متمنيا استمرار النتائج الإيجابية الفترة المقبلة.

وحرص عبد العزيز على التواجد لمؤازرة الفريق من مقصورة استاد بتروسبورت بصحبة المستشار هشام إبراهيم نائب الرئيس، والمستشار سامي صبحي أمين الصندوق، ونبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي، والدكتور حسين السمري، وإبراهيم عبد الله عضوي المكتب التنفيذي بالنادي، والكاتب الصحفي عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية.

يذكر أن الفريق حقق الفوز على الجونة بهدف دون رد سجله يوسف إبراهيم "أوباما" ليعتلي الزمالك صدارة الدوري برصيد 19 نقطة.