غلق ميناء الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

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أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية اليوم الأحد،انه نظرًا لسوء الأحوال الجوية وإرتفاع الأمواج وسرعة الرياح والضغط الجوي وحرصاُ على الأفراد والممتلكات فقد تم غلق بوغاز الهيئة العامة لميناء الإسكندرية،وذلك في تمام الساعة الحادية عشر ظهرًا، وذلك لحين تحسن الأحوال الجوية.



هذا وقد وجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية،ان جميع الإدارات المختصة برفع درجة الإستعداد والإستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات



ياتى ذلك بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية قامت محافظة الإسكندرية برفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة غدا الأحد الموافق ١٧ يناير، والتي تشير إلي فرص سقوط الأمطار من قبل الظهر بساعات قليلة تكون خفيفة إلي متوسطة الشدة، ولكن من بعد الظهر قد تغزر قليلا خاصة علي الساحل، وتبقي فرص الأمطار قائمة طوال اليوم علي فترات متقطعة ولكن تخف حدتها تدريجيا حتي دخول الليل.



وتهيب محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين توخي الحذر ‏ وإتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.