إيطاليا: توقعات نمو الاقتصاد بمعدل 3.5% خلال 2021

قال بنك إيطاليا المركزي في توقعاته عن الاقتصاد الكلي الصادرة اليوم إنه من المرجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5 % في الربع الأخير من عام 2020.





وبحسب "الألمانية" قال البنك إن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بمعدل 5ر3 % في عام 2021، و8ر3 % في 2022 و3ر2 % في 2023.





ويتوقع خبراء اقتصاد أن يشهد الاقتصاد الإيطالي نموا بمعدل 4ر5 % هذا العام و8ر3 % في العام المقبل.





وقال بنك إيطاليا المركزي إن من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة هذا العام 5ر10 بالمئة و10 في 2022 و5ر9 بالمئة في 2023.





وجاءت توقعات البنك استنادا لتوقعات الحكومة الإيطالية بشأن المالية العامة، واستخدام أموال حزمة التعافي الأوروبية.





وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 158 بالمئة في عام 2020، و6ر155 بالمئة في عام 2021، مع تسجيل عجز موازنة يبلغ 8ر10 بالمئة في 2020 و7 بالمئة في 2021.



