وزير الشباب الرياضة: مصر جاهزة لاستضافة أولمبياد 2032 (فيديو)

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مصر جاهزة لاستضافة أولمبياد 2032.





وتابع "صبحي" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد: "إننا نمتلك مدينة أولمبية في العاصمة الإدارية، ومدينة رياضية، واستاد القاهرة، نتقدم بهم لاستضافة الأولمبياد".





وكشف وزير الشباب والرياضة، أن مصر تملك 12 استادًا مصنفين من الدول الأكثر تأثيرا طبقا لإحصاءات ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ونحتل الأول على إفريقيا.





وشدد على أن مصر قادرة على تنظيم كأس العالم لكرة القدم، في أكثر من مدينة مثل القاهرة، والإسماعيلية والإسكندرية وبورسعيد، كاشفا عن أن أكبر مدينة رياضية بالعاصمة الإدارية مقامة على مساحة 92.5 فدان.





وأشار إلى أن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية تم الانتهاء منها بنسبة 100%، موضحا أن المدينة الرياضية تخدم المناطق المجاورة مثل الشروق، وبدر، والتجمع الخامس، كما سيتم إقامة بناء مراكز رياضية خدمية في المستقبل مثل مراكز الشباب، إضافة إلى نموذجًا في وزارة الشباب يجمع بين رفاهية الحياة الاجتماعية، وتطوير الحياة الرياضية لأقصى درجة، كما تتم عملية تطوير جميع استادات مصر.



