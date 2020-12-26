بلاغ ضد "مانجة التيك توك" لنشرها فيديوهات تحرض على الفسق والفجور







واضاف البلاغ انة استغلت صفحتها للعمل علي الحديث الغير لائق والسب الدائم للدين والاشخاص وانتهاك اعراض الغير بكل ما هو فج وبذيي كما قامت بنشر فيديوهات تظهر فيها متحدثه باسلوب غير مهذب وتسرد الفاظ في غاية الخزي مما هو مجرم طبقا للقوانين المصريه والقوانين الخاصة بالجرائم الالكترونيه.



وتابع فى البلاغ " اتقدم الي سيادتكم بهذا البلاغ ضد المدعوة (مانجه ) ولا نعلم حقيقه اسمها ونتهمها والتطبيق المشار اليه بالتحريض علي الفسق والفجور ونشر الرذيلة داخل المجتمع باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والاعتداء علي المبادي والقيم الاسريه للمجتمع المصري بالمخالفه لنصوص القانون 10 لسنه 61 19والقانون 175 لسنه 2018 والاساءه لسمعة المراه المصريه والبلاد في الداخل والخارج".

تقدم الأستاذ أبوبكر علي محمد المحامي ببلاغ للنائب العام حمل رقم 30177 لسنة 2020 يتهم فية فتاة تلقب ب" مانجة" بالتحريض على الفسق والفجور ونشر أفعال خادشة للحياء على التيك توك.وجاء فى البلاغ "بصفتي مواطن مصري محب لوطنه ويتمني له الافضل فلقد ظهرت في الاونه الاخيره أفه جديده تهدد مستقبل شباب هذا البلد من اعمال الفسق والفجور والترويج لكل ما هو شاذ وبذيي فقت قامت فتاه تدعي (مانجه) بعمل حساب علي موقع التواصل الاجتماعي التيك توك وتقوم عبر صفحتها بنشر افعال خادشه للحياء وبالاداب ومخالفه للعادات والتقاليد المصريه التي نعتز بها جميعا.