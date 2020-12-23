عاجل.. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
 
قررت اللجنة الثلاثية التى تدير شؤون الاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فى الدورى المصرى الممتاز لوقت لاحق.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي بستاد برج العرب.

كما تقرر لإ=إقامة مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي بستاد السلام وي الأهلي، على أن يعلن مواعيد مباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الرابع في موعد لاحق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تاجيل القمة الزمالك الدوري المصري الأهلي

أخبار تهمك

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

منذ ساعتين و 51 دقيقة

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

مبلغ خرافي.. الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

منذ ساعة و 21 دقيقة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 5 ساعات

أول تحرك من ليفربول لتأمين محمد صلاح من إغراءات ريال مدريد وبرشلونة

منذ 40 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يشكو الفريق بسبب ازمة المستحقات

منذ ساعة و 16 دقيقة

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 16 ساعة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ يوم

عاجل.. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

فوز مثير للنجوم على جمهورية شبين بالقسم الثاني (صور)

منذ أقل من ساعة

نجم الزمالك يُحدد شرطًا وحيدًا لتجديد تعاقده

منذ ساعة الا ربع

استبعاد معلول وشوبير وشكري من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

نجم الأهلي السابق عن تأجيل القمة: دوري الدواعي الأمنية

تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.. الجنايني يخفق في وعده الأول

فرج عامر يطالب بتأجيل الجولة الرابعة عقب تأجيل القمة

تقديم الزمالك والمقاولون إلى السبت المقبل وتأجيل مباراة الذئاب مع أسوان

عاجل.. إتحاد الكرة يقدم موعد مواجهة الزمالك والمقاولون

مافيش قمة.. الأهلي صامت.. والزمالك هايص.. واتحاد الكرة لايص

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

04:31 م

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

03:55 م

عاجل.. نجم الزمالك يشكو الفريق بسبب ازمة المستحقات

04:00 م

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

12:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن