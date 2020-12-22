النني يزين تشكيل أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي في كأس الرابطة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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شهدت تشكيلة أرسنال الأساسية التي تستعد لمواجهة فريق نادي مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب إستاد الامارات لحساب مباريات الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الانجليزية وجود الدولي المصري محمد النني منذ البداية فيما شهدت وجود العربي الجزائري رياض محرز في تشكيل السيتزينز.


وجاءت تشكيلة أرسنال على النحو التالي :-

حراسة المرمى : رونارسون.

خط الدفاع : سواريس ، جابرييل ، موستافي ، كولاسيناك.

خط الوسط : سيبايوس ، النني ، مايتلاند ، ويلوك ، مارتينلي.

خط الهجوم : لاكازيت.

في المقابل يلعب فريق نادي مانشستر سيتي بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : ستيفين.

خط الدفاع : كانسيلو ، دياز ، لابورت ، زيتشينكو.

خط الوسط : هيرنانديز ، فرناندينيو ، محرز ، سيلفا ، فودين.

خط الهجوم : خيسوس.

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مانشستر سيتي النني الدوري الانجليزي الارسنال

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