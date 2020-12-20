براتب 10 الاف جنيه.. جهات حكومية تطلب شباب للتعيين في تلك الوظائف





تنتهي اليوم الثلاثاء، مهلة تقديم طلبات التعيين لسلسلة من الوظائف في بعض الجهات الحكومية غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية والتي تصل رواتبها إلى 10 آلاف جنيه، على النحو التالي:





وظائف حكومية





أعلنت مصلحة الضرائب استحداث 1700 فرصة عمل ممثلة بتوظيف مسئولي الضرائب في جميع المحافظات وذلك على النحو التالي:





مسئولي الضرائب





القاهرة: 569 مأمور ضرائب

الجيزة: 165 مأمور ضرائب

المنوفية: 37 مأمور ضرائب

الغربية: 44 مأمور ضرائب

الدقهلية: 66 مأمور ضرائب

القليوبية: 46 مأمور ضرائب

البحيرة: 69 مأمور ضرائب

الإسكندرية: 133 مأمور ضرائب

الشرقية: 85 مأمور ضرائب

شمال سيناء: 16 مأمور ضرائب

جنوب سيناء: 10 مأمور ضرائب

البحر الأحمر: 44 مأمور ضرائب

قنا: 15 مأمور ضرائب

سوهاج: 45 مأمور ضرائب

المنيا: 51 مأمور ضرائب

أسيوط: 37 مأمور ضرائب

الأقصر: 28 مأمور ضرائب

مرسى مطروح: 11 مأمور ضرائب

الوادي الجديد: 9 مأمور ضرائب

الإسماعيلية: 36 مأمور ضرائب

بني سويف: 11 مأمور ضرائب

بورسعيد: 45 مأمور ضرائب

دمياط: 37 مأمور ضرائب

السويس: 15 مأمور ضرائب

كفر الشيخ: 34 مأمور ضرائب

أسوان: 28 مأمور ضرائب





وأكدت مصلحة الضرائب عبر منشور لها، تم توزيعه في دواوين المحافظات، أن تقديم الأوراق للراغبين في الالتحاق للوظائف، مستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.





وأوضحت المصلحة أن إعلان شغل هذه الوظائف، يأتي في إطار حكم المادة (15) من قانون 85 لسنة 2020، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، وتتمثل الوظائف المطلوبة في “مأمور ضرائب فحص، ومأمور ضرائب حصر”.





على أن يكون المتقدمون، خريجي الدفعات من 2015 إلى 2019 بتقدير عام جيد.





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مكان العمل المتاح حاليًا، في محافظات القاهرة الكبرى، القاهرة والجيزة والقليوبية، والبحر الأحمر والإسكندرية.





المرتبات تتراوح من 5 إلى 10 آلاف جنيه، حسب نوع الوظيفة والمؤهل، بعقود دائمة ومؤقتة.





الوظائف المطلوبة تتمثل فيما يلي:





محاسبين خبرة وحديثي التخرج.

مهندسين جميع التخصصات.

مدخلين بيانات “حاسب آلي”.

موظفين “إتش آر”

شئون قانونية.

إداريون.

سكرتارية فنية.

كيميائيون.

جيولوجيون.

موظفو حسابات.

فنيو نفط.

حرفيون.

سائقو حفارات.

عمال نقل.

حراسات أمنية.

عمال موزعون.

عمال نظافة.

سائقون درجة أولى وثانية.

سائق قاطرة مناجم ومحاجر.

طباخون.

استيورات.

عمال بوفيه.





الشروط الواجب توافرها في الراغبين في العمل





الإقامة في المحافظات المطلوب فيها الوظائف.

يتقدم كل في الوظيفة التي تناسب مؤهله.

أنهى الخدمة العسكرية أو معفى منها.

لائق طبيا حسب الاختبارات التي تحددها الشركة.



